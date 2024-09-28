Санкт-Петербург готов ввести туристический налог в 2025 году

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги эксперимента по взиманию курортного сбора в городе и планы по введению туристического налога в следующем году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу со статс-секретарем — замминистра финансов РФ Алексеем Сазановым и председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Ежегодно количество туристов, посещающих Северную столицу, растет в среднем на 10%. В этом году приняли закон о совершенствовании налоговой системы, предусматривающий преобразование курортного сбора в туристический налог.

«Инициативу по введению туристического налога поддерживаем. Всю необходимую документацию уже подготовили», — сказал Беглов.

По его словам, в городе налажено эффективное взаимодействие с налоговой службой, поэтому с администрированием налога проблем не возникнет. Курортный сбор составляет 100 рублей, он введет с 1 апреля 2024 года. Планировалось, что в бюджет поступит около 310 млн рублей, но сейчас показатель уже составил 500 млн рублей. Данные деньги идут на благоустройство и реставрацию памятников.