Стало известно, как в России будут пресекать мошенничество с льготной ипотекой

В рамках ежегодной встречи с Ассоциацией банков России глава Центробанка Эльвира Набиуллина обозначила планы по борьбе с неправомерным использованием льготных ипотечных программ, акцентировав внимание на поддержке лишь стандартных схем. Согласно прогнозам, в 2025 году ожидается увеличение объемов ипотечного кредитования на 5%, сообщает «Царьград» .

На встрече с представителями банковского сектора, организованной Ассоциацией банков России, председатель Набиуллина подтвердила твердое намерение препятствовать мошенническим действиям, связанным с льготной ипотекой.

Она отметила, что планируется сделать предложение Минфину об оказании государственной поддержки исключительно в отношении стандартных ипотечных продуктов. В дополнение к этому рассмотрению подлежат только стандартные проекты, обеспеченные ценными бумагами при рефинансировании.

«Нашей целью является устранение рисков использования льготной ипотеки в мошеннических схемах, чтобы защитить репутацию государственной поддержки», — подчеркнула Набиуллина.

Кроме того, было отмечено, что в 2025 году прогнозируется умеренный рост ипотечного кредитования — на 5%. Вероятно, что в 2026 году этот показатель может увеличиться.