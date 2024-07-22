Стало известно, как ЦБ рассчитает курс валют после санкций против Мосбиржи

В ЦБ рассказали, как будет рассчитываться курс доллара и евро после санкций против Московской биржи, сообщают «Ведомости» .

Курс этих валют будет вычисляться на основе данных о внебиржевых сделках, совершенных в течение дня до 15:30 по московскому времени.

При этом операции с высоким отклонением от среднего диапазона не будут учтены. Это нужно для того, чтобы уменьшить риски манипуляций.

Экстремальными курсами будет называться нижний 25-процентный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5.

Когда значения из среднего диапазона будут выбраны, ЦБ «взвесит» их. Банк России допускает, что в сделке может участвовать достаточно малое количество кредитных организаций. При таком условии в расчетах будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня.

Стоимость остальных валют будет рассчитываться исходя из их отношения к официальному курсу доллара ЦБ. Сюда не входит стоимость юаня.

Ранее ЦБ устанавливал значения исходя из результатов торгов на Мосбирже. После введения санкций США она прекратила торги долларами и евро.