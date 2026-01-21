Стало известно, как сильно подорожали продукты в Кузбассе в конце 2025 года

В конце 2025 года в Кузбассе подорожало мясо, яйца и молочные продукты

По данным Кемеровостата, в Кузбассе в декабре 2025 года зафиксирован рост цен на продовольственные товары. Наиболее ощутимо увеличилась стоимость говядины: килограмм мяса на кости подорожал до 730 рублей, а бескостное мясо — до 965 рублей, сообщает Сiбдепо .

В ноябре 2025 года перечисленные виды говядины стоили 721 и 953 рубля соответственно. Также отмечен рост цен на мясо индейки: с 558,77 до 584,82 рубля за килограмм.

Помимо этого, повышение цен затронуло и другие продукты: вареная колбаса стала дороже (512 рублей за килограмм против 508 рублей в ноябре), а также творог, молоко и яйца. Существенно выросла стоимость шоколада и кофе. Если в ноябре килограмм шоколада стоил 1407 рублей, то в декабре — уже 1440 рублей.

Цена на растворимый кофе увеличилась с 4193 рублей в ноябре до 4335 рублей в декабре. Стоимость свежих огурцов подскочила с 147,72 до 193,03 рублей. Незначительное увеличение цен наблюдалось на яблоки и виноград, в то время как апельсины заметно подешевели — с 166,22 до 145,04 рублей за килограмм.

Также подорожал так называемый «борщевой набор». Капуста белокочанная выросла в цене с 31,39 до 34,06 рубля, лук стал стоить 33,94 рубля за килограмм (в ноябре — 30,80 рубля), а цена свеклы увеличилась с 30,80 до 34,29 рубля. Картофель подорожал с 33,08 до 36,83 рубля за килограмм. Отмечен рост цен на сметану, хлеб, куриное мясо, молоко и кальмары.

В то же время некоторые продукты стали дешевле. Свинина подешевела с 390 до 382 рублей за килограмм, сельдь — до 363 рублей за килограмм (в ноябре — 372 рубля). Снизились цены на сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, макароны, помидоры, гречку, майонез и куриные окорочка.

Стоимость баранины осталась на прежнем уровне. В ноябре и декабре килограмм этого мяса стоил 821,80 рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.