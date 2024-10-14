Стало известно, как санкции изменили топ стран-покупателей водки и вина из РФ

После введения антироссийских и потери западных рынков экспорт отечественного алкоголя существенно снизился. Российские производители учатся работать на новых рынках, сообщает РБК .

По итогам прошлого года Россия экспортировала 9 млн литров крепкого алкоголя и 1,2 млн литров вина, исключая продажи в магазинах беспошлинной торговли (duty free). При этом данные объемы существенно уступают показателям 2022 года, когда экспорт составил 19 и 1,9 млн литров соответственно.

Сокращение объемов экспорта обусловлено введением санкций и геополитическими изменениями, начавшимися с марта 2022 года, когда США и ряд стран Евросоюза ввели запрет на импорт алкогольной продукции из РФ.

«Экспорт крепкого алкоголя снизился почти вдвое, и аналогичная тенденция наблюдается для вина и виноматериалов», — заявил гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

При этом российские производители и экспортеры отмечают положительные тенденции: по итогам первых 9 месяцев удалось не только нивелировать падение, но и увеличить объемы продаж в 2,2 раза.

По словам президента компании Ladoga Вениамина Грабара, в настоящее время отечественные производители переориентируются на новые рынки. Речь идет о странах Азии и СНГ.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения РФ занимается проработкой возможности увеличения минимального возраста для приобретения алкогольных напитков.