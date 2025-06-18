Стало известно, как российским компаниям покорить сложный рынок Индии

Заместитель генерального директора Holding Finance Broker Сергей Поляков рассказал, почему российские компании осваивают индийский рынок и какие препятствия их ожидают. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

По мнению Сергея Полякова, Индия стала для России отличной заменой Китаю. Он отметил, что все больше фирм создают здесь свои представительства, в том числе по франшизе, причем этот сегмент ежегодно увеличивается на 30–35%. Особенно активно развиваются франчайзинговые проекты в розничной торговле, общепите, beauty- и health-сферах. Однако эксперт предостерег о подводных камнях при входе на индийский рынок.

«Как отмечают участники логистических и торговых проектов, Индия — страна с уникальным менталитетом, сложной бюрократией и непредсказуемыми административными процедурами. Регистрация бизнеса может затянуться на месяцы, ключевые решения зависят от чиновников, а в разных штатах действуют свои праздники и свои порядки», — рассказал Сергей Поляков.

Эксперт добавил, что одним из самых серьезных барьеров становится коммуникация. Даже при знании английского языка не всегда получается сразу разобрать речь партнера: индийцы говорят быстро, невнятно, и их стиль общения сильно отличается от российского. Первое время это создает дискомфорт, и потребуется время, чтобы адаптироваться. Кроме того, Индия придерживается жесткой протекционистской политики.

«В ряде отраслей рынок закрыт под местных игроков, а пошлины на импорт доходят до 300-500%, фактически блокируя конкуренцию. Именно поэтому глобальные компании вроде Tesla так и не смогли выйти на индийский рынок. В ряде секторов до сих пор все решают местные игроки-олигархи», — подчеркнул эксперт.

Транспортный коридор «Север–Юг», по словам эксперта, пока не раскрыл свой потенциал. Существуют ограничения на перевозку отдельных категорий товаров, например, содержащих алкоголь. Также есть проблемы с инфраструктурой. Все это снижает привлекательность маршрута. В итоге клиенты, попробовавшие этот вариант, часто возвращаются к морским перевозкам через Суэцкий канал. Несмотря на это, Индия остается одним из самых перспективных направлений для России, уверен замгендиректора Holding Finance Broker.

Поляков резюмировал, что компании из РФ, готовые преодолеть трудности, могут рассчитывать на поддержку: Торгово-промышленная палата, отраслевые объединения и РФПИ уже активно работают в Индии, а крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, предлагают выгодные схемы расчетов в рублях и рупиях. Но самое важное — осознавать местные реалии, трезво оценивать риски (включая отраслевые) и иметь надежного партнера или филиал с индийскими менеджерами: без этого продвижение крайне затруднительно.

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