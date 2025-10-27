Стало известно, как промышленные кластеры Петербурга помогают развиваться малому бизнесу

Промышленные кластеры Санкт-Петербурга предоставляют малому бизнесу возможности для развития и получения мер поддержки, рассказали эксперты отрасли. В городе действует 19 территориальных кластеров, которые охватывают ключевые отрасли экономики, сообщает АБН24 .

Современная экономика требует не только производства и торговли, но и эффективных форм взаимодействия. Важную роль в этом играет кластерный подход, который активно поддерживается в Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали, что в городе действует десять официальных кластеров, включенных в реестр Минпромторга РФ.

Кластеры объединяют предприятия, научные и образовательные организации, а также инкубаторы. Такой формат позволяет компаниям совместно использовать инфраструктуру, обмениваться знаниями и ускорять внедрение инноваций. По словам гендиректора SNDGLOBAL Ольги Квашенкиной, кластерный механизм помогает концентрировать меры поддержки — от субсидий до грантов на развитие.

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга курирует 19 территориальных кластеров, охватывающих медицину, ИТ, автопром, энергетику и другие отрасли. Директор по кибербезопасности Glolime Максим Северин отметил, что кластеры способствуют развитию новых ниш, хотя и могут снижать уникальность отдельных компаний. Эксперты считают, что оптимальной является полуцентрализованная модель, при которой сохраняется инфраструктура и распределяются компетенции.

Внутренняя организация кластеров сочетает разные элементы, а для вступления достаточно подать заявку на сайте центра. Петербургские предприятия получают доступ к субсидиям, налоговым льготам, программам по подготовке кадров и поддержке экспорта. Город развивает технопарки, индустриальные площадки и реализует проекты по модернизации производств, что способствует росту инновационной активности и расширению производственных мощностей.