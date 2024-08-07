Стало известно, как московские предприниматели помогают участникам СВО

Столичные предприниматели регулярно оказывают поддержку участникам СВО, их семьям, а также жителям новых регионов РФ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Большинство бизнесменов перечисляет выручку от продаж на нужды участников СВО. Они взаимодействуют с соответствующими фондами. Так, Юлия Черных производит свечи ручной работы, а деньги от продажи перечисляет на благотворительность.

Кроме того, предприниматели отправляют военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и различные изделия. Так, бизнесмен Евгений Чувашов передал в госпитали в зоне СВО более 800 комплектов постельного белья, а владелица кафе Татьяна Железнякова отправила лекарства и наборы первой медицинской помощи.

Социально ответственные предприниматели получают торговые места на столичных фестивалях. Некоторые продавцы игрушек, участвующие в таких мероприятиях, на деньги от продажи своих работ приобретают снаряжение и передают его в зону СВО.

Так сделала и Елена Саксина, которая запустила акцию «Снегири». Она продавала войлочных птиц ручной работы, пасхальные сувениры и другие изделия. На полученные от продажи средства бойцам были отправлены пончо для защиты от тепловизоров.

Компания-резидент городских фестивалей Артема Стародубцева производит свежие пироги. Она в том числе поддерживает детей из новых регионов, которые посещают столицу, угощая их сытной и вкусной продукцией.