Стало известно, как изменятся цены на арбузы в России

Рост цен на арбузы, обусловленный в июле 2024 года погодными катаклизмами, должен остановиться в сезон сбора урожая в августе — начале сентября, сообщил РИАМО экономист, сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

В этом году арбузам, как и ряду других культур, пришлось несладко, говорит он. Сначала весенние заморозки, сменившие теплую погоду, затем вредители и аномальная жара. Было побито сразу несколько температурных рекордов, в южных регионах РФ жара доходила до +40 градусов.

«Традиционный лидер по бахчевым культурам — Астраханская и Оренбургская области, также арбузы выращивают в Ростовской, Волгоградской, Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и ряде других южных регионов. Летом 2024 года арбузов будет собрано меньше, чем в предыдущие годы. Они начали слишком рано созревать и не дорастают до нужного размера из-за жары и засухи. Но, несмотря на непогоду, отечественный урожай в совокупности с импортом полностью удовлетворит потребности россиян», — отметил Калугин.

По его словам, на стоимость бахчевых влияет сразу несколько факторов: непогода, удорожание себестоимости производства и транспортных расходов (логистика имеет большое влияние на цену, в итоговой стоимости арбузов доля транспортных расходов велика).

По данным сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр», с июля 2023 года по июль 2024 года арбузы, продаваемые в торговых сетях, подорожали в среднем на 39,1%.

«Однако пик сезона сбора урожая арбузов в нашей стране приходится на август — начало сентября, можно ожидать, что к этому времени цены немного снизятся, но, к сожалению, лишь временно», — спрогнозировал Калугин.