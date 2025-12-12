Стало известно, как часто кредитуются россияне

Опрос: только 9% россиян никогда не брали кредиты

9% россиян ни разу в своей жизни не брали кредиты, редко обращаются в банки за услугой кредитования 29,7% опрошенных. 36,7% рассказали, что оформляли кредиты несколько раз за последние 5 лет, а 24,7% признались, что весьма часто прибегают к практике денежного заимствования у банков — 1-2 раза в год, сообщили РИАМО в группе компаний Cosmovisa, которая провела всероссийский социологический опрос на тему «Насколько часто вы кредитуетесь и как активно интересуетесь своей кредитной историей».

Для каждого третьего кредитная история — белое пятно

На вопрос «Знаете ли вы, что такое кредитная история (КИ)?» отрицательно ответили 8% опрошенных, утвердительно — 66%.

«Что-то слышали о ней» — так охарактеризовали свои познания о личном финансово-кредитном досье около 26% участников опроса.

Более 40% опрошенных не заботит их финансовая репутация

22% респондентов сообщили, что регулярно (от раза в месяц до раза в год) проверяют свою кредитную историю с целью ознакомления и актуализации (устранения из нее устаревших и ошибочных сведений). А 42% никогда этим не занимались.

36% поведали, что озадачиваются проверкой своей кредитной истории только непосредственно перед подачей в банк заявки на кредитование.

Самостоятельная проверка кредитной истории — занятие трудоемкое

На вопрос «Какие способы вы используете для проверки и актуализации своей кредитной истории?» 43% респондентов ответили, что никакие.

Еще 36% занимаются проверкой самостоятельно, сделав соответствующий запрос на портале «Госуслуги». 21% респондентов поручают проверку и актуализацию своих кредитных историй специализированным онлайн-сервисам вроде «Кредитного помощника».

При этом подавляющее большинство респондентов (86,3%), предпочитающих ознакамливаться со своей кредитной историей лично, отметили, что данный процесс сопряжен с целым рядом трудностей бюрократического характера.

Кредитный рейтинг — важный параметр кредитной истории

На вопрос «Какая информация из кредитной истории представляется вам наиболее важной?» 28% (из числа респондентов, с той или иной степенью регулярности проверяющих свое финансовое досье) назвали историю погашения кредитов, 27% — записи о текущих задолженностях, 33% — свой кредитный рейтинг.

12% заявили, что для них все данные из КИ одинаково важны.

Кредитная история — это комплексное досье на каждого взрослого и дееспособного гражданина РФ (потенциального или актуального заемщика), в котором фиксируются все взаимодействия последнего с кредиторами — как правило, банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

В КИ находит отражение и постоянно обновляется вся соответствующая информация — от открытия и закрытия займов до своевременности платежей, объемов просрочек и исходов заявок на новые кредиты. На основе кредитной истории банки составляют свое мнение о платежеспособности того или иного заемщика и принимают решение о целесообразности его кредитования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.