Стало известно, как чаще всего банки обманывают россиян

Банки чаще всего обманывают россиян по накопительным счетам и вкладам

Ассоциация развития финансовой грамотности провела мониторинг кредитных организаций. Выяснилось, что чаще всего банки обманывают россиян по накопительным счетам и вкладам, сообщает URA.ru со ссылкой на «Ведомости» .

«Основная часть некорректного информирования при продажах услуг в банках приходится на открытие и ведение накопительных счетов. Такие факты встречаются в 44,8% случаев», — говорится в исследовании.

В прошлом году по результатам 483 консультаций было обнаружено 194 случая обмана россиян. Также в кредитных организациях не оказалось информационных материалов об условиях вкладов.

Ранее Совкомбанк и Газпромбанк снизили ставки по вкладам. Об этом кредитные организации проинформировали клиентов на своих официальных сайтах.