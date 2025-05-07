Начиная с 7 мая 2025 года, Совкомбанк и Газпромбанк снизили ставки по вкладам. Об этом кредитные организации проинформировали клиентов на своих официальных сайтах, пишет РБК .

Клиенты Совкомбанка, пользующиеся вкладами «Щедрая весна» и «Гибкий», смогут и дальше ими пользоваться, но ставка будет сниженной на 1-3 п. п. в зависимости от срока.

По вкладу «Щедрая весна» ставка снижена на 0,1-0,3 п. п., если вклад открыт на три месяца, то ставка составит 21,3% годовых. На полгода — 21%, на год — 20,6%, на два года — 19,6%, а если на три, то ставка составит 23,5%. Чтобы получать такую доходность, клиентам предстоит соблюдать ряд условий.

По вкладу «Гибкий» теперь ставки снижены до следующих показателей. Если депозит открыт на два месяца, ставка составит 19,3% годовых, если на три месяца — то 19,9% годовых, на полгода и девять месяцев — 19,7%, на год — 19,6%, на два года — 18,6%, а если на три года, то ставка будет равна 22,5%. Чтобы доходность была максимальной, клиентам предстоит также соблюдать определенные условия. Одно из них — это иметь подписку «Халва.Десятка».

В Газпромбанке произошло снижение ставок по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе» и «В Балансе». Кредитная организация решила снизить доходность вкладов несмотря на уровень ключевой ставки, которая по-прежнему сохраняется на отметке в 21% годовых.

Владельцы вкладов «Новые деньги» будут получать сниженную доходность, которая теперь при открытии депозита на полгода и семь месяцев составляет 20% годовых. Если вклад открыт на полтора года, то ставка составит 17%, если на два и три года, то 16,5% годовых.

Максимальная ставка по вкладу не изменилась и составляет 20,2% на сроке четыре месяца с учетом надбавки за вложение новых денег.

По вкладу «В Плюсе» также снижены ставки на 0,2-3 п. п. на сроках от полугода до трех лет. Максимальная ставка по-прежнему сохраняется на отметке в 20,2% на сроке четыре месяца.

По депозитам «В Балансе» и «В Балансе 2.0» на 2,1–3 п. п. снижены ставки на сроках от полутора до трех лет. Максимальная ставка не изменилась и составляет 21,4% годовых.

Информация, приведенная в публикации, носит исключительно ознакомительный характер. Подробно про условия депозитных счетов можно прочитать на официальных сайтах банков.