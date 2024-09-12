Стало известно, на какой страховой продукт взлетел спрос в России

Взносы по накопительному страхованию жизни выросли на 105% в РФ

В компании «Страховой брокер AMsec24» рассказали, что в период с апреля по июнь 2024 года взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 105%, достигнув суммы в 168 млрд рублей, сообщает Газета.ru .

Среди клиентов НСЖ 44% откладывают средства для образования своих детей, 26% создают финансовый резерв, 25% стремятся накопить деньги для пенсионного обеспечения, а 13% копят средства для медицинских нужд.

Множество клиентов также сталкивается с необходимостью защитить свои кредиты, чтобы предотвратить финансовые трудности для семей в случае непредвиденных обстоятельств. В условиях увеличения ключевой ставки наблюдается возрастающий интерес населения к сбережениям и инвестициям, отметили в организации.

Сборы в области некредитного страхования жизни достигли исторического максимума в 260 млрд рублей, что вдвое превышает показатели за тот же период прошлого года и демонстрирует практически 50-процентный рост по сравнению с предыдущим кварталом.

В компании добавили, что с апреля по июнь 2024 года также наблюдалось увеличение объема страховых премий практически на треть.