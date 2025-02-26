Стало известно, доверяют ли россияне секрет о сбережениях своим детям

Недавний случай в Москве шокировал многих. Школьник отдал мошенникам 200 миллионов рублей. Он искал деньги у родителей, открыл сейф и передал все курьеру. Это событие подняло вопрос о безопасности накоплений. Россияне поделились мнениями, стоит ли рассказывать детям о своих сбережениях, сообщает kp.ru .

Согласно опросу 70% россиян уверена, что не стоит рассказывать детям о накоплениях и их место расположении. Они боятся, что дети могут случайно рассказать друзьям или стать жертвами мошенников. Люди отметили, что детям не стоит заниматься финансами.

«Дети такое в принципе не должны знать, ребенка обмануть проще всего и неважно, какой он у вас умный, тут взрослых обворовывают в три счета», — заявил один из участников опроса.

С другой стороны, 19% респондентов доверяют своим детям. Они уверены, что в случае необходимости дети могут помочь семье. А 11% опрошенных сказали, что не хранят наличные деньги дома. Они предпочитают банковские счета или вообще не имеют сбережений.

Некоторые участники опроса отметили, что важно воспитывать детей в духе трудолюбия. Это поможет им учиться отвечать за свои финансовые решения.