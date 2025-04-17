Стало известно, что загорелось на территории ТЭЦ в Москве
МЧС: на территории ТЭЦ в Москве загорелось электрооборудование
Произошло загорание электрооборудования на территории одной из столичных ТЭЦ, расположенной в Востряковском проезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Загорелось электрическое оборудование, применяемое для нужд станции. На функционирование ТЭЦ инцидент влияния не оказал.
Загорание потушили за короткий срок. ТЭЦ продолжает функционировать.
Отключенных потребителей электричества нет. Никто не пострадал.
Ранее ТАСС сообщал, что пожар произошел в Москве на ТЭЦ-26. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.