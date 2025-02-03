Стало известно, что происходит с курсом доллара после заявлений Трампа

На фоне роста предложения иностранной валюты рубль продемонстрировал укрепление курса на Московской бирже. На стороне национальной валюты также продолжают оставаться высокие ставки, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На текущий момент факторов для повышенной волатильности курса рубля не ожидается.

Цены на нефть, которые традиционно способны оказать поддержку рублю, могут оказаться под давлением от заявлений президента США Дональда Трампа, в частности, от перспектив снятия ограничений на нефтегазовую добычу на Аляске, экспорта сжиженного газа, отмечает финансист.

Между тем давление на курс доллара оказало снижение доходности гособлигаций США. Отдельного внимания заслуживает такой показатель, как индекс расходов на личное потребление (PCE) в США. От его значения зависит дальнейшая риторика ФРС США, поскольку это маркер инфляции.

«В качестве поддержки мировых позиций доллара — планы Трампа на введение новых тарифов для Канады и Мексики. А также оптимистичная статистика по американскому рынку труда, на фоне которой рынок ожидает от Федрезерва сохранения ставок на текущем уровне», — считает Тимошенко.

В фокусе — и решение ЕЦБ снизить процентные ставки на 25 б. п. на фоне обновленной оценки прогноза инфляции. Эта новость добавила оптимизма экономике еврозоны, отмечает эксперт.

Курс доллара в первую неделю февраля составит 98-100 рублей, курс евро — 102-104 рубля.