Стали известны самые популярные продуктовые покупки в июне-июле 2024 года

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РИА Новости: в июне-июле 2024 года россияне чаще всего покупали напитки и хлеб

Наиболее популярными покупками в магазинах, которые россияне совершили в июне-июле 2024 года, стали напитки. Их доля в общем объеме трат на еду составила 23%, поделился с РИА Новости банк «Русский стандарт», который изучил кассовые чеки.

Второе место заняли хлеб и выпечка с долей 17%. Третье — молоко и кисломолочные продукты с долей 16%.

Россияне покупали, в том числе и сладости. Доля в тратах равна 14%. Из продуктов такого типа жители РФ чаще всего приобретали мороженое.

Ранее сообщалось, что услуги доставки в России будут дорожать. Это может плохо повлиять на рынок электронной коммерции.