Стали известны регионы России с пенсией свыше 30 тыс рублей

Статистика за февраль показывает, что средний размер пенсии, превышающий показатель в 30 тыс. рублей, выявлен в 12 регионах страны, сообщает ТАСС .

По информации Соцфонда, больше всего средняя пенсия в Чукотском автономном округе (41,9 тыс. рублей), Ненецком округе (38,7 тыс.), Камчатском крае (37,5 тыс.). Затем идут Магаданская область (37,3 тыс.) и Ханты-Мансийский округ (36,9 тыс.).

Еще в топ-12 вошли Ямало-Ненецкий округ (36,1), Мурманская область (34,1 тыс.), Сахалинская область (33,5 тыс.), Якутия (33,4 тыс.), Коми (32,1 тыс.), Архангельская область (31,6 тыс.) и Карелия (30,9 тыс.).

В целом средний размер пенсии в России в феврале этого года составил 25 261 рубль.

Ранее эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что социальные пенсии с 1 апреля 2026 года увеличили на 6,8%, но рост цен на лекарства, услуги и продукты опережает официальную инфляцию.

