Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике дали за изучение различий в благосостоянии стран

В текущем году премию государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля по экономике вручили ученым Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону за исследования причин различий благосостояния наций, сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет.

Исследователи пришли к выводу, что одной из ключевых причин, обусловливающих различия в уровне благосостояния между странами, являются общественные институты, сформировавшиеся в период колонизации.

Эти институты часто возникали в бедных странах, подвергшихся колонизации, и с течением времени способствовали общему процветанию населения. Это является важным фактором, объясняющим, почему некоторые бывшие колонии, некогда бывшие богатыми, в настоящее время сталкиваются с бедностью, и наоборот.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию мира 2024 года присудили японским борцам с ядерным оружием. Организация Nihon Hidankyo была основана в 1956 году людьми, пережившими бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Нобелевская премия — престижнейшая международная награда, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные достижения, революционные открытия или значительный вклад в культуру и развитие общества.