Стали известны 10 банковских вкладов со ставкой до 20,5%

Средние максимальные процентные ставки по банковским вкладам в десятке самых выгодных в зависимости от срока за третью декаду мая составили от 13,15% до 14, 83%, сообщает РБК .

При вычислении средней максимальной ставки в банках специалисты учитывали срочные вклады, которые может сделать любой клиент без предварительных условий.

На 8 июня средняя ставка в 80 крупнейших кредитных организациях страны по вкладам сроком на 1 год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 12,01% годовых. Он показатель впервые достиг и превысил 12%, это максимальное значение с апреля 2017 года.

В топ вошли вклады «Надежный промо» от «Дома.РФ» (на 91 день, ставка 20,5%), «МКБ. Преимущество+» от Московского кредитного банка (на 95 или 185 дней, 20%), «Локо-Вклад+» от «Локо-банка» (на 182 дня, 19%), «Ренессанс Специальный онлайн» от «Ренессанс банка» (181 день, 18%), «Максимальный доход» от Металлинвестбанка (3 месяца, 18%).

Также хорошие условия по вкладам «Лучший%» от Сбербанка (6 и 7 месяцев, 18%), «Максимальный» от «Альфа-банка» (3 года, 18%), «Новые деньги от Газпромбанка (6 месяцев, 17,7%), „Надежный“ от „Примсоцбанка“ (181 день, 17,6%) и „ЭкспоКапитал+“ от „Экспобанка“ (2 года, 17,04%).

В данный рейтинг не включали депозиты, где есть оформление допуслуг для получения максимального процента. Ставки указаны в эффективном размере, без возможности снятия, а также пополнения счета.