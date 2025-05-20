Стала известна максимальная доходность по депозитам в ближайшее время

В ближайшее время максимальная доходность по депозитам будет находиться в диапазоне 19–20% годовых, при этом ожидаемо дальнейшее снижение ставок, заявил РИАМО руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Сохранение ключевой ставки Банком России может быть сигналом рынку сбережений о возможной стабилизации, отметил он.

«Полагаю, что в ближайшее время максимальная доходность по депозитам будет находиться в диапазоне 19–20% годовых. При этом ожидаемо дальнейшее снижение ставок, однако темпы этого снижения, по всей вероятности, замедлятся по сравнению с предыдущими месяцами. После коррекции ставок в феврале–апреле 2025 года банки в выжидательной позиции к решениям регулятора и выдерживают баланс от ликвидности», — рассказал эксперт.

По его мнению, снижение ключевой ставки возможно во второй половине 2025 года, так как на текущий момент сохраняются достаточно сильные инфляционные факторы. После снижения ключевой ставки вниз пойдет и доходность по депозитам. В связи с этим у клиентов еще есть возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам, подчеркнул Васильков.

«При этом двузначные ставки по вкладам, скорее всего, сохранятся до конца 2026–2027 годов. Это означает, что клиенты, которые уже научились учитывать доходность по вкладам при планировании своих финансовых стратегий, продолжат использовать их в качестве инструмента для своих накоплений», — считает эксперт.