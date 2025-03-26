Стало известно, когда ЦБ РФ может начать снижать ключевую ставку

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24» предположил, что Центральный банк России может начать снижать ключевую ставку уже в мае, сообщает «Царьград» .

По его словам, это может быть обусловлено тем, что инфляционные показатели в России начали показывать уменьшение.

«Мы видим, что благодаря высокой ключевой ставке инфляция стабилизировалась. Более того, она начала потихонечку снижаться. Это такой сигнал, который говорит о том, что в ближайшее время, я ожидаю, может быть, даже в мае, Центральный банк начнет потихонечку снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.

21 марта совет директоров Центрального банка Российской Федерации решил оставить ключевую ставку без изменений, сохранив ее на уровне 21% в год. В заявлении регулятора отмечалось, что вопрос об увеличении ставки может быть поднят вновь, если наблюдаемые темпы замедления инфляции окажутся недостаточными для достижения цели по инфляции в 4%.