Стал известен средний размер страховой пенсии в РФ

По данным на начало текущего года, средний размер страховой пенсии в России составил чуть более 24 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Социального фонда России, в январе 2025 года средняя страховая пенсия в стране составила 24 092,44 рубля в месяц. В то же время средняя страховая пенсия неработающего пенсионера составляет 24 846,09 рубля, а пенсия по старости — 24 979,15 рубля.

Кроме того, средний размер страховой пенсии по инвалидности в России составляет около 15 500 рублей в месяц, а по случаю потери кормильца — более 16 700 рублей в месяц.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что в начале лета повышение к пенсии получат россияне, которые в мае отметили 80-летие. Перерасчет будет сделан автоматически.