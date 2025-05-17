С 1 июня пенсии повысят россиянам, отметившим 80-летие

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Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что в начале лета повышение к пенсии получат россияне, которые в мае отметили 80-летие, сообщает «Прайм» .

Он уточнил, что юбилярам назначат двойную фиксированную выплата к страховой пенсии, это ежемесячная прибавка в 8728 рублей 73 копейки. Аналогичная надбавка будет у инвалидов первой группы, если инвалидность установят в этом месяце.

Кроме того, надбавка за уход за пенсионерами составит 1314 рублей.

«Общая сумма увеличения, при условии оформления ухода за пенсионером, составит 10 042 рубля 73 копейки ежемесячно», — сказал Виноградов.

Как добавил эксперт, перерасчет будет сделан автоматически, для этого не нужно обращаться в Соцфонд РФ.

В течение трех летних месяцев текущего года для многих пенсионеров в стране особо актуальна возможность льготного проезда к садовым участкам. Данная мера поддержки носит региональный характер: некоторые субъекты РФ запускают бесплатные автобусы, некоторые предоставляют скидки до 50% на проезд в пригородном общественном транспорте.

Собеседник напомнил, что с 1 января этого года в стране снова начали ежегодно индексировать страховые пенсии для работающих пенсионеров.