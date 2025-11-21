США вводят санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти

Минфин США заявил о введении новых санкций против тех компаний, которые якобы содействующих продаже иранской нефти, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что ограничения касаются сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооруженные силы за счет продажи сырой нефти.

Кроме того, под санкции попали 6 судов из так называемого «теневого флота» танкеров, якобы используемых для перевозки иранской нефти.

Ранее американский министр внутренних дел Даг Бургум в эфире Fox News заявил о недопустимости покупки союзниками США российской и иранской энергетической продукции.

