США вводят санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти
Минфин США заявил о введении новых санкций против тех компаний, которые якобы содействующих продаже иранской нефти, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ограничения касаются сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооруженные силы за счет продажи сырой нефти.
Кроме того, под санкции попали 6 судов из так называемого «теневого флота» танкеров, якобы используемых для перевозки иранской нефти.
Ранее американский министр внутренних дел Даг Бургум в эфире Fox News заявил о недопустимости покупки союзниками США российской и иранской энергетической продукции.
