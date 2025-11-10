США ужесточили давление на союзников из-за российских ресурсов
Вашингтон запретил партнерам закупать российские нефть и газ
Американский министр внутренних дел Даг Бургум в эфире Fox News заявил о недопустимости покупки союзниками США российской и иранской энергетической продукции, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон последовательно поднимает этот вопрос на торговых переговорах, утверждая, что доходы от экспорта углеводородов финансируют «террористическую и военную машину».
В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению, а в западных странах растет критика относительно эффективности таких ограничений.
Ранее сообщалось, что поставки нефти и газа из России в Венгрию освобождены от санкций США на бессрочный период.
