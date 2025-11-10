сегодня в 23:29

Американский министр внутренних дел Даг Бургум в эфире Fox News заявил о недопустимости покупки союзниками США российской и иранской энергетической продукции, сообщает РИА Новости .

По его словам, Вашингтон последовательно поднимает этот вопрос на торговых переговорах, утверждая, что доходы от экспорта углеводородов финансируют «террористическую и военную машину».

В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению, а в западных странах растет критика относительно эффективности таких ограничений.

Ранее сообщалось, что поставки нефти и газа из России в Венгрию освобождены от санкций США на бессрочный период.

