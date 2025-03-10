США возобновили поставки кукурузы в РФ

США с январе 2025 года снова стали поставлять кукурузу в Россию, сообщает РИА Новости .

Компании США в начале этого года отправили в РФ кукурузы на 55,5 тыс. долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия закупила у Штатов кукурузы на 44,9 тыс. долларов.

США являются крупным экспортером кукурузы.

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 декабря Россия отгрузила на экспорт почти 2,5 млн тонн зерна. Это на 23,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год.