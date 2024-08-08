США в июне импортировали на 17% больше платины из России

РИА Новости: в июне США на 17% нарастили импорт платины из России

Соединенные Штаты в июне 2024 года нарастили на 17% импорт платины из РФ по сравнению с маем. Это максимум с сентября 2023-го, сообщает РИА Новости.

В первый месяц лета США импортировали из РФ платины на 104,2 млн долларов. На столь большую сумму Вашингтон в последний раз покупал драгоценный металл только в сентябре 2023 года. Тогда страна потратила на сделку 111,6 млн.

За весь прошлый год Соединенные Штаты купили у РФ платины на 1,2 млрд долларов. Помимо России, США импортировали драгметалл из ЮАР, Великобритании, Германии и Бельгии.

Ранее сообщалось, что поставки товаров из РФ в Соединенные Штаты составили 186,7 млн долларов. Это на 57,4% меньше по сравнению с маем.