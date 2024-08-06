Импорт из России в США упал до самого низкого уровня за почти 30 лет

Поставки товаров из России в США в июне 2024 года составили 186,7 млн долларов. Это на 57,4% меньше по сравнению с маем, сообщает РИА Новости .

Такие показатели объема импорта стали рекордно низкими с января 1996 года. В то время поставки сократились до 183,5 млн долларов. В мае было импортировано из России в США товаров на сумму 438,7 млн долларов. Это максимальное значение с начала года.

Экспорт американских товаров в Россию также сократился по сравнению с маем, когда объем поставок был 48 млн долларов. В июне он составил 42,3 млн долларов.

Ранее стало известно, что экспорт нефти из ключевых российских портов рухнул до 19-месячного минимума. Он упал до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с).