Экспорт нефти из ключевых российских портов рухнул до 19-месячного минимума

По итогам июля экспорт сырой нефти марки Urals из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали почти до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с). Это минимальный показатель за прошедшие 19 месяцев, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет агентство Bloomberg, в июне текущего года экспорт сырой российской нефти достигал 2,2 млн б/с. Резкое падение экспорта привело к снижению морских поставок нефти во всем мире. В июле они снизились примерно на 586 тыс. б/с.

В статье отметили, что общий объем поставок в Китай упал более чем на 1,4 млн б/с. В этом году это самое большое падение экспорта в КНР. При этом Саудовская Аравия и США помогли Китаю компенсировать снижение экспорта из РФ, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Ранее стало известно, что российские нефтяные компании начали менять привычные логистические схемы по отгрузке сырья с арктических месторождений. Они перенаправляют данные грузы на восток по Северному морскому пути (СМП).