США в четыре раза повысят пошлины на ввоз китайских электромобилей

WSJ: США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая до 100%

Администрация американского президента Джо Байдена планирует 14 мая повысить тарифы на импорт электромобилей из Китая в четыре раза, до 100%, сообщает РИА Новости .

Как пишет американская газета Wall Street Journal, тарифная ставка на электромобили из Китайской Народной Республики (КНР) вырастет с 25% до 100%. Также Вашингтон намерен ввести дополнительную пошлину для всех импортируемых в США электромобилей в размере 2,5%.

В статье отметили, что еще повышение импортных пошлин коснется солнечных панелей, батарей и критически важных минералов, которые поставляются из Поднебесной.

Из материала следует, что данная мера стала одной их самых серьезных, на которые пошел Байден в рамках экономической гонки с Пекином. Американский лидер принял решение по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении КНР, инициатором которой стал экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Пекин не примет меры в отношении поддержки РФ со стороны КНР, то это сделает Вашингтон.