США скупают лавровые листья в России

США импортировали из РФ лавровых листьев на 9,7 тыс долларов в 2025 году

По итогам прошлого года, США более чем втрое нарастили импорт российских лавровых листьев. Показатель стал рекордным за всю историю торговли двух стран, сообщает РИА Новости .

По данным американской статслужбы, в 2025 году Соединенные Штаты закупили у России лавровых листьев на сумму 9,7 тыс. долларов, что стало максимальным показателем с 2017 года. До этого американцы не приобретали лавровые листья у российских поставщиков. За последний год объем поставок увеличился почти в 3,5 раза. Основные поставки пришлись на май и июнь прошлого года.

США закупали лавровый лист в основном у пяти стран: Турции (4,4 млн долларов), Колумбии (731 тыс. долларов), Индии (184,9 тыс. долларов), Китая (139 тыс. долларов) и Египта (132,6 тыс. долларов).

Всего импорт различных российских приправ в США достиг 159,2 тыс. долларов. Среди импортированных товаров был указан лавровый лист, но конкретные виды других специй не раскрыты.

Ранее стало известно, что почти за год Россия продала США удобрений на 1,359 млрд долларов. Это рекордный показатель с 2022 года.

