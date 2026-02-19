Почти за год Россия продала США удобрений на 1,359 млрд долларов

За первые десять месяцев 2025 года экспорт российских удобрений в США достиг максимального объема с 2022 года. За указанный период американские импортеры увеличили закупки данной продукции из России на 44% в годовом сопоставлении, доведя их стоимость до 1,359 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую статистику.

Рассчитанный показатель оказался наивысшим с 2022 года, когда за аналогичный десятимесячный срок российские поставки в США составили 1,364 млрд долларов. В результате Россия в январе–октябре 2025 года сохранила позицию второго крупнейшего поставщика удобрений на американский рынок, пропустив вперед только Канаду с экспортом на 3,1 млрд долларов. Третье место в этом рейтинге заняла Саудовская Аравия с суммой в 420,6 млн долларов.

Четвертой в списке основных источников импорта удобрений для США стал Катар (325,6 млн долларов), а пятое место занял Израиль (255,7 млн долларов). Немного меньший объем поставок пришелся на государство Тринидад и Тобаго (185,9 млн долларов).

Приблизительно на том же уровне расположились Мексика (181,4 млн долларов), Нигерия (155,8 млн долларов) и Алжир (152,9 млн долларов). Десятое место среди крупнейших поставщиков удобрений в США по итогам десяти месяцев 2025 года заняла Литва с показателем в 143,9 млн долларов.

