США нарастили закупки российского урана до годового максимума

Соединенные Штаты в мае закупили российского обогащенного урана на 209,5 млн долларов. Это рекордный показатель с марта 2023 года, сообщает РИА Новости .

По данным американского статбюро, поставки российского урана в США были возобновлены в последний месяц весны после перерыва в апреле. Так, в мае объем экспорт из РФ в США составил 91,1 тонны на 209,5 млн долларов.

Прошлый рекорд был установлен в марте прошлого года, когда Штаты закупили у России обогащенного урана на сумму 245,9 млн долларов.

Всего в мае США закупили уран у всех основных поставщиков на 987 млн долларов. Это произошло впервые с 2015 года. Основным экспортером урана стал Китай, который поставил в Штаты на 323,6 млн долларов. На втором месте расположилась Франция с 245,4 млн долларов. Замкнула тройку лидеров Россия.

Ранее стало известно, что в марте США приобрели у РФ удобрения на общую сумму 174 млн долларов, что стало максимумом с февраля 2023 года. Россия заняла второе место в списке крупнейших поставщиков удобрений в Штаты.