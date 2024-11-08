США начали корректировать санкции, так как РФ важна для рынка энергоресурсов

OFAC каждые полгода продлевает особое разрешение на транзакции, касающиеся энергетических поставок для ряда российских банков, однако в октябрьскую редакцию документа о продлении лицензии включен еще один участник — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Об этом сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

США корректируют санкции для проведения стратегически важных платежей.

Office of Foreign Assets Control (управление по контролю за иностранными активами) США продлило особое разрешение на транзакции для банков «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанка, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Внешэкономбанка, Росбанка и Банка России, а также их дочерних и подконтрольных структур.

Однако в октябрьскую редакцию документа о продлении лицензии включен еще один участник — Национальный клиринговый центр (НКЦ), который входит в группу «Московская биржа», подчеркивает эксперт. Дело в том, что летом 2024 года Мосбиржа попала под блокирующие американские санкции, которые вступили в силу с 12 октября. OFAC учел, что НКЦ нельзя исключать из транзакционных цепочек, и добавил его в новый список.

«Отмечу, что слишком важна роль России на мировом рынке энергоресурсов, чтобы просто убрать страну с него. В частности, РФ является крупным поставщиком урана для американских электростанций. Я бы не сказал, что США послабляют свои же санкции в отношении российских компаний, скорее, корректируют их для удобства проведения стратегически важных платежей», — полагает Мейнхард.