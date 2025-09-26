США и Турция заключили сделку по самолетам
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о покупке Турцией самолетов Boeing, сообщает РИА Новости.
«Сделка заключена», — заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал о диалоге с Эрдоганом по поводу торговых и военных сделок, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.
Вице-премьер России Денис Мантуров ранее заявил, что РФ оказалась единственной страной в мире, которая производит детали для самолетов. При этом, подобное достижение — вынужденная мера. Изначально такая задача не ставилась.
