США и Турция заключили сделку по самолетам

«Сделка заключена», — заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал о диалоге с Эрдоганом по поводу торговых и военных сделок, включая крупную закупку самолетов Boeing и крупную сделку по F-16.

Вице-премьер России Денис Мантуров ранее заявил, что РФ оказалась единственной страной в мире, которая производит детали для самолетов. При этом, подобное достижение — вынужденная мера. Изначально такая задача не ставилась.

