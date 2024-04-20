США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году

По итогам прошлого года Соединенные Штаты и Китай стали главными покупателями российского урана. При этом Вашингтон сместил Пекин с первого места, сообщает РИА Новости .

По данным национальных статслужб, в 2023 году США закупили у РФ 702 тонны обогащенного урана (+19%). Китай импортировал 457 тонн российского урана, сократив поставки на 32%.

На третьей строчке с 243 тоннами расположилась Южная Корея, которая нарастила импорт в 1,8 раз по сравнению с 2022 годом. Четвертое место заняла Франция, импортировавшая около 223 тонн российского урана (-29%). Замкнул пятерку лидеров Казахстан, который нарастил поставки в 5 раз и закупил у России почти 168 тонн урана.

Затем идут Германия, которая в прошлом году закупила у РФ 30 тонн урана. Бразилия стала новичком в рейтинге, закупив у России 27 тонн обогащенного урана.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в США произвели первые 90 кг обогащенного урана. Он подчеркнул, что в течение года Соединенные Штаты собираются обогатить порядка 1 тонны топлива для своих атомных реакторов.