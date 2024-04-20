Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана

Глава государства отметил, что в течение года Соединенные Штаты собираются обогатить порядка тонны топлива для своих атомных реакторов.

«Сегодня я могу объявить о том, что завод <…> на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов этого мощного обогащенного урана», — сказал Байден.

Он добавил, что это топливо было «впервые произведено в Америке». Тонны обогащенного урана хватит «чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов», резюмировал президент.

США в последние годы для обеспечения работы своих реакторов пытаются заменить топливо из РФ с высоким содержанием низкообогащенного урана. Также власти страны рассматривают введение некоторых ограничительных мер.

При этом американский Мингторг в конце зимы заявил о превышении показателей объемов закупок российского урана и других радиоактивных элементов в 2023 году по сравнению с десятилетним периодом.