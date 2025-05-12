сегодня в 10:59

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

Соединенные Штаты и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на 90 дней. США уменьшат пошлины на товары из КНР со 145% до 30%, сообщает РБК .

Китай тоже пошел на уступки. КНР уменьшит тарифы на товары из США со 125% до 10%.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не хотят разорвать отношения. Оба государства хотят торговать друг с другом.

Утром 12 мая Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с Соединенными Штатами. Они проходят в Женеве. На встрече обсуждаются торгово-экономические вопросы.