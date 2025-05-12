Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф заявил, что в переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, сообщает РИА Новости .

Стороны провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве.

По словам вице-премьера Госсовета КНР, во время этих переговоров был достигнут значительный прогресс.

Лиф отметил, что диалог продолжится. Ожидается, что совместное заявление будет опубликовано 12 мая.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в начале апреля, когда Трамп принял решение ввести на импорт ряда стран пошлины. Китай оказался той страной, которая ответила теми же мерами. Затем Трамп поднял пошлины еще раз. В итоге пошлины на товары из Китая составляют 145%, а на импорт США — 125%.

Есть мнение, что американский президент намеренно не завершает торговую войну. Так он надеется добиться личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако Китай не спешит на этот шаг соглашаться, так как есть вероятность, что Трамп устроит из встречи политический спектакль.