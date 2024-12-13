Срок денежных переводов между ОАЭ и Россией увеличился до 14 дней

На перевод денег между РФ и ОАЭ сейчас в среднем уходит до 14 дней, по сравнению с 2023 годом срок увеличился почти на 30%, сообщает РБК .

Ситуация ухудшалась на протяжении года, но усугубилась в прошлом месяце после введения масштабных американских санкций против банков РФ.

Как отметил совладелец и замдиректора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов, за 11 месяцев текущего года средний срок обработки платежей между РФ и ОАЭ был 10-14 дней. В общем поступление денег на счет занимает от 2 до 14 дней, тут все зависит от банка и категории товаров.

По словам управляющего партнера «Поправко, Деревенко и партнеры» Светланы Деревенко, сейчас в ряде случаев платежи или возвращаются через одну-две недели, или списанные со счетов в банках в ОАЭ в конце ноября средства до сих пор не поступили ни на счета в банках РФ, ни обратно.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев пояснил, что введенные США в ноябре санкции ограничили доступ к расчетным системам и сделали сложнее проведение SWIFT-платежей.

Как считает гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева, на повышение сроков расчетов еще могли повлиять доппроцедуры проверки платежей из ОАЭ, введенные банками КНР.