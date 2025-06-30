Средняя стоимость студенческих выпускных в Москве выросла на 20%

В 2025 году средний чек на проведение студенческих выпускных в Москве вырос на 20%. Цена поднялась на аренду помещений, оборудования и гонорары артистов. При этом лимузины и теплоходы стремительно теряют популярность, сообщает Mash .

Обычно студенты рассматривают три варианта проведения праздника. Первый — после официальной части они отправляются в ресторан. Стоимость заведения на 20 человек — 60–70 тыс. рублей, это 3–3,5 тыс. рублей со студента.

Второй вариант — лофт в городе. Он обойдется в 50–60 тыс. рублей, туда же стоит прибавить еще 20 тыс. рублей на еду и алкоголь. С одного человека получается по 3,5–4 тыс. рублей.

Третий вариант — коттедж. За него придется заплатить 40–50 тыс. рублей и еще 20–25 тыс. рублей за еду и напитки. Это бюджетно и удобно, потому что можно переночевать там же. Однако многие арендодатели отказывают в услуге, когда узнают, что коттедж хотят снять для выпускников.

Средний прайс за агентство для создания праздника — от 80 до 120 тыс. рублей за вечер. Стоимость зависит от места, даты и количества человек. В тренде остаются загородные площадки в Московской области, а также лофты в столице. Популярность теплоходов и лимузинов упала на 30–40%.