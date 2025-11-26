Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков РФ выросла впервые с начала года

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках РФ выросла во второй декаде ноября. Это произошло впервые с начала 2025 года — с первой декады января ее только снижали, сообщает РБК .

В ноябре средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков страны выросла на 0,18 п. п. и составила 15,50% годовых. Судя по динамике, по факту рост доходностей показали только депозиты на срок от 3 до 6 месяцев из-за увеличения ставки на 0,34 п. п.

Ставка на срок до 3 месяцев составила 14,78% годовых, от 3 до 6 месяцев — 15,11%, от 6 месяцев до 1 года — 14,40%, свыше года — 12,42%.

По данным экспертов, банки повысили ставку, ожидая, что ЦБ дольше будет удерживать высокую ключевую ставку. Они подстраиваются под эти ожидания.

Кроме того, кредитные организации нуждаются в длинных деньгах (на 6+ месяцев) для устойчивого фондирования. Также поднятие ставки можно назвать маркетинговым ходом, который позволит удержать клиентов.

Ранее эксперты заявили, что ставки по вкладам в России в 2026 году останутся выше 10%. Это связано с высокой ключевой ставкой и инфляцией.

