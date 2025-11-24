Ставки по вкладам в России в 2026 году останутся выше 10%

Кандидат экономических наук и финансист Лазарь Бадалов заявил, что в 2026 году ставки по вкладам в России сохранятся на уровне чуть выше 10%, поскольку ключевая ставка и инфляция останутся высокими.

Бадалов напомнил, что на уровень ставок по вкладам и кредитам в России главным образом влияет денежно-кредитная политика Центрального банка и установленная им ключевая ставка.

Эксперт отметил, что при прогнозируемой инфляции в 6–8% и текущих комментариях регулятора можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки. Однако, по мнению Бадалова, серьезного снижения ставок по вкладам в ближайшее время не произойдет.

«Надо ориентироваться на комментарии Центрального банка о том, какую инфляцию ожидают в следующем году, когда, как и в каком направлении будет двигаться ключевая ставка. Если Центральный банк говорит об ориентире по инфляции 6–8%, то можно ожидать, что с текущих уровней ставка, конечно же, будет постепенно снижаться. Но я бы пока не ожидал, что ставки по вкладам серьезно снизятся. Во всяком случае они будут в районе чуть более 10%», — пояснил Бадалов в эфире радио Sputnik.

Финансист также добавил, что в следующем году возможно сохранение или даже повышение ключевой ставки.

24 октября Центральный банк снизил ключевую ставку четвертый раз в 2025 году — на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых.