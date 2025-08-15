Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ впервые за год упала ниже 16%

Средняя максимальная ставка по вкладам к крупнейших банках России продолжает снижаться. Так, она впервые за год упала ниже 16%, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, в первой декаде августа ставка снизилась на 0,48 п. п., составив 15,96% годовых. В последний раз она опускалась ниже 16% во второй декаде июня 2024 года.

При этом во второй декаде декабря прошлого года ставка по вкладам была на рекордном уровне — 22,28%. Она начала постепенно снижаться в конце февраля 2025 года.

В начале августа текущего года произошло стремительное снижение ставок на всех сроках. При этом вклады свыше одного года упали существеннее всего — на 0,95 п. п.

В начале июля средняя максимальная ставка по вкладам составляла 17,91% годовых. Всего за полгода она опустилась на 4,37 п. п.