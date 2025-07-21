Ставки по вкладам в России стремительно уменьшаются

Средняя ставка по вкладам в РФ в начале июля составила 17,91% годовых

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в РФ в начале июля составила 17,91% годовых, продемонстрировав минимальное значение за последние десять месяцев, сообщает «Коммерсант» .

За полгода средняя ставка по вкладам опустилась на 4,37 п. п. Между тем ключевая ставка ЦБ снизилась всего на 1 п. п., до 20%. Регулятор хоть и приходит к смягчению денежно-кредитной политики, но делает это осторожно. ЦБ предупреждает, что еще нет поводов для уверенного оптимизма.

На фоне этого ставки по депозитам стремительно снижаются. В первую очередь это касается долгосрочных вкладов. Среди топ-50 кредитных организаций средняя ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 17,6%, по вкладу на 6 месяцев — 17,3%, по годовому — 16,1%.

Банки не рискуют привлекать дорогие депозиты на долгий срок, находясь в ожидании снижения ключевой ставки. Они привлекают клиентов за счет максимальной ставки краткосрочных вкладов.

6 июня ЦБ уменьшил ключевую ставку до 20% годовых. Дальнейшие действия регулятора будут определяться скоростью и устойчивостью замедления инфляции.