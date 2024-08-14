Средняя ставка по ипотеке в России превысила 20%

В августе в России средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки возросла до 20,81%, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ДОМ.РФ.

Средние ставки по ипотеке увеличились и для «вторички». Они достигли 20,8%.

По данным аналитиков, размер ставки по рыночной ипотеке увеличился примерно на 1% за неделю с 5 по 11 августа.

Средняя ставка рефинансирования ипотеки возросла до 20,62%, а на индивидуальное жилищное строительство — до 20,56%. Самые высокие показатели фиксируются в реализации готовых домов. Средняя ставка по ипотеке на них достигла 20,87%.

Ранее стало известно, что Сбербанк в июле 2024 года снизил выдачи ипотечных кредитов в 2 раза по сравнению с июнем. В этот месяц россияне оформили в Сбере ипотеки на сумму 208 млрд рублей.