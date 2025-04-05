Средний размер вклада у россиян увеличился на 18,5%

«Финуслуги»: средний размер вклада у жителей РФ увеличился до 413,7 тыс рублей

Средний размер вклада у жителей РФ по итогам января-марта 2025 года увеличился на 18,5%. Теперь он составляет 413,7 тыс. рублей, рассказали РИА Новости в «Финуслугах».

Размер вкладов рос в зависимости от региона. Диапазон увеличения оказался в пределах от 2,4% до 30,6%.

Наибольший темп роста оказался в Калининградской области. Там средний размер депозита увеличился на 30,6%, до 428 тыс. рублей.

В то же время средний размер вклада среди москвичей увеличивался более медленно — до 10,4% (до 564,2 тыс. рублей).

Ранее экономист Олег Кузьмин порекомендовал жителям РФ положить средства на долгосрочный вклад. Из-за сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% многие кредитные организации начали снижать ставки по таким финансовым инструментам.