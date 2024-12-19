Средний долг коллекторам в России снизился до минимума за 3 года

По итогам 2024 года средний долг гражданина перед коллекторами составил 196 тыс. рублей. Этот показатель упал до минимального уровня с 2021 года, когда он был 179 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на НАПКА.

В 2022–2023 годах средняя сумма задолженности достигала 210–214 тыс. руб. Сюда входят долги россиян перед банками, с которыми работают профессиональные взыскатели, а также просрочки, выкупленные коллекторами по цессии.

Второй год подряд в стране фиксируется падение доли кейсов, когда долг составляет менее 50 тыс. руб. При этом на них приходится 31% от общего количества задолженности.

Средний объем задолженности с чеками 50–200 тыс. руб. и 200–500 тыс. руб. вырос до 26% и 22% соответственно в годовом выражении. Долги от 500 тыс. до 1 млн руб. составили 12% от всех кейсов.

Эксперты отмечают, что на изменение средней суммы задолженности повлияли измененная структура кредитования, поведение самих клиентов и сокращение доля тех россиян, кто оформляет кредит и сразу уходит в дефолт.

Ранее стало известно, что полная стоимость потребкредитов в России в среднем превысила 34%. Минимальная стоимость кредитов увеличилась до 28,8%.