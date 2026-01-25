Средний чек россиянина в магазине вырос в декабре до 1 049 рублей

Средний чек россиянина за один поход в магазин в декабре 2025 года составил 1 049 рублей. Такие данные следуют из ежемесячного исследования холдинга «Ромир», имеющегося у РБК .

Это на 7,7% (или 75 рублей) больше, чем в ноябре того же года, и на 1,4% (15 рублей) выше, чем в декабре 2024-го. В денежном выражении среднестатистическая российская семья за прошедший месяц потратила на продукты и товары повседневного спроса 51 362 рубля.

Как отмечают эксперты, хотя в предновогодний период традиционно наблюдается рост покупательской активности, в 2025 году он был менее выраженным.

«Для сравнения: в конце 2024 года рост среднего чека с ноября по декабрь достиг +9,4%. Такая разница в динамике свидетельствует о том, что россияне все активнее оптимизируют расходы и стремятся сократить размер трат за один визит в магазин — даже в праздничный сезон», — пояснила директор по работе с клиентами FMCG и ритейл «Ромир» Анастасия Сидорина.

Показатель «средний чек» рассчитывается на основе потребительской панели «Ромир», которая собирает данные о покупках 40 000 россиян из 15 000 домохозяйств в более чем 400 городах и сельских населенных пунктах. Эта выборка репрезентирует покупательское поведение жителей всей страны.

